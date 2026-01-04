Ричмонд
Силы ПВО сбили украинские БПЛА над девятью регионами России

Системы противовоздушной обороны России за ночь с 3 на 4 января перехватили и уничтожили 90 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа.

Как сообщило Министерство обороны РФ, атака отражалась в период с 23:30 до 07:00 по московскому времени над девятью регионами страны.

Наибольшее количество БПЛА — 37 единиц — было сбито над Брянской областью. Над Курской областью нейтрализовано 22 цели, над Калужской областью и Московским регионом — по 11 беспилотников (включая три, летевших на Москву). Также уничтожены четыре БПЛА над Тульской областью, два — над Воронежской и по одному — над Белгородской, Ростовской и Орловской областями.

Ранее сообщалось, что силы ПВО сбили БПЛА ВСУ над 10 регионами России.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
