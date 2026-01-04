СНБ Южной Кореи на экстренном заседании осудил пуски ракет КНДР

На заседании обсуждались последствия испытаний для стабильности страны и готовность различных структур к экстренным ситуациям. В заявлении администрации президента подчёркивается, что действия Пхеньяна рассматриваются как нарушение резолюций Совета безопасности ООН и провокация, способная угрожать региональной безопасности. Власти Сеула призвали Пхеньян немедленно прекратить подобные операции.