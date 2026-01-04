Ричмонд
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СНБ Южной Кореи на экстренном заседании осудил пуски ракет КНДР

Южная Корея провела внеплановое совещание Совета нацбезопасности после недавних запусков КНДР баллистических ракет. На заседании присутствовали руководители Минобороны и представители профильных агентств. Об этом сообщает администрация республики.

Источник: Life.ru

На заседании обсуждались последствия испытаний для стабильности страны и готовность различных структур к экстренным ситуациям. В заявлении администрации президента подчёркивается, что действия Пхеньяна рассматриваются как нарушение резолюций Совета безопасности ООН и провокация, способная угрожать региональной безопасности. Власти Сеула призвали Пхеньян немедленно прекратить подобные операции.

Напомним, КНДР осуществила запуск баллистических ракет 4 января. Они упали в акватории Японского моря. Как сообщило Министерство обороны Японии, ракеты упали за пределами исключительной экономической зоны страны. Несмотря на это, береговая охрана Токио выпустила предупреждение для судов в указанном районе.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
Читать дальше