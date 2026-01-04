Депутат Чепа: конгрессмены США выражают готовность работать с Госдумой

«История с возможным использованием российских активов для совместных проектов России и США тоже не так проста, как кажется на первый взгляд. Это масштабная дипломатическая игра, намеренно подложенное яблоко раздора в отношениях Вашингтона с европейскими союзниками. Российские средства давно стали частью европейского финансового оборота, и вытащить их оттуда они не хотят или просто не могут. Конечно, Трамп был бы счастлив создать еще один фонд имени себя и наполнить его миллиардами долларов не из кошелька американских налогоплательщиков, но вряд ли это ему удастся», — заключила американист.