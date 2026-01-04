ВСУ перебрасывают ограниченно годных мобилизованных без опыта в Сумскую область

«В районе Грабовского Краснопольского района украинское командование перебрасывает личный состав батальонов обеспечения учебных центров ВСУ. В основном это ограниченно годные мобилизованные без боевого опыта», — уточняет агентство.
Ранее в Черниговской области была ликвидирована украинская военнослужащая Лана Черногорская с позывным Сати. Как сообщает Служба беспилотной авиации УДА*, она была ликвидирована в результате попадания беспилотника на Южном направлении. Военнослужащая занималась различной работой: от подготовки дронов — до их боевого применения, была как пилотом, так и штурманом различных БПЛА.
Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.
* Террористические и экстремистские организации, запрещённые на территории России.