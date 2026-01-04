На Россией сбили 90 беспилотников. Военная операция, день 1411-й

8:25 Операция США в Венесуэле стала серьезным сигналом Украине, пишет Berliner Zeitung со ссылкой на украинских военных.
8:17 Появился новый шанс на завершение конфликта на Украине, заявил президент страны Владимир Зеленский на встрече с советниками нацбезопасности европейских стран.
8:10 ? Мирная жительница пострадала после удара БПЛА ВСУ по городу Губкин Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Она получила баротравму, а также осколочные ранения спины, рук и ног.
8:04 ? Средства ПВО за ночь уничтожили 90 беспилотника над территорией России, сообщили в Минобороны РФ.
8:01 Сегодня 1411-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.