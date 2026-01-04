Ричмонд
На Россией сбили 90 беспилотников. Военная операция, день 1411-й

Средства ПВО за ночь уничтожили 90 беспилотников над территорией России, в том числе 11 — над Московским регионом. В Белгородской области в результате атаки БПЛА пострадала женщина. Президент Украины Владимир Зеленский заявил о новом шансе урегулирования конфликта. Газета Berliner Zeitung назвала операцию США в Венесуэле серьезным сигналом Киеву. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

Источник: Газета.Ру

8:25 Операция США в Венесуэле стала серьезным сигналом Украине, пишет Berliner Zeitung со ссылкой на украинских военных.

8:17 Появился новый шанс на завершение конфликта на Украине, заявил президент страны Владимир Зеленский на встрече с советниками нацбезопасности европейских стран.

8:10 ? Мирная жительница пострадала после удара БПЛА ВСУ по городу Губкин Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Она получила баротравму, а также осколочные ранения спины, рук и ног.

8:04 ? Средства ПВО за ночь уничтожили 90 беспилотника над территорией России, сообщили в Минобороны РФ.

37 дронов сбили над Брянской областью, 22 — над Курской, по 11 — над Калужской и Московской, четыре — над территорией Тульской, два — над Воронежской, по одному — над Белгородской, Ростовской и Орловской областями.

8:01 Сегодня 1411-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

