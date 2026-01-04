Ричмонд
Орбан: События в Венесуэле могут спровоцировать скачок цен на нефть

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан предупредил о возможном росте цен на нефть из-за обострения ситуации в Венесуэле. По его словам, политическая нестабильность в стране способна негативно повлиять на энергетические рынки.

В связи с этим венгерское правительство провело экстренные консультации с ведущими национальными энергетическими компаниями. Целью мер является защита экономики Венгрии от потенциальных последствий кризиса.

«Мы провели консультации с ключевыми игроками венгерского энергетического сектора, чтобы защитить Венгрию от последствий венесуэльского кризиса, который может привести к росту цен. Венгерское правительство работает над этим», — написал Орбан в социальных сетях.

Ранее вице-президент Венесуэлы Делси Родригес созвала совет обороны. По её словам, действия США направлены на смену режима и контроль над ресурсами Венесуэлы. Она также заявила о готовности защищать страну и её природные ресурсы, которые предназначены для «национального развития».

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

