В Японии усомнились в законности операции США в Венесуэле

Лидер ведущей оппозиционной Конституционно-демократической партии Японии Ёсихико Нода выразил серьёзные сомнения в законности военной операции США в Венесуэле. На пресс-конференции в городе Исэ он заявил, что действия Вашингтона выглядят как «явный перегиб», и потребовал от правительства Японии предоставить разъяснения по этому вопросу. Об этом сообщает информационное агентство Kyodo.
Нода, ранее занимавший пост премьер-министра, подчеркнул, что Япония должна выразить сожаление в связи с произошедшим. Он также напомнил, что премьер-министр страны Санаэ Такаити 2 января общалась по телефону с президентом США Дональдом Трампом, и призвал правительство прояснить, были ли получены в ходе этого разговора какие-либо объяснения относительно ситуации в Венесуэле.
Напомним, что в субботу президент США Дональд Трамп заявил о нанесении массированного удара по Венесуэле, а также о захвате и вывозе из страны президента Николаса Мадуро и его супруги. Сообщения в СМИ о взрывах в Каракасе сопровождались утверждениями, что операцию проводили бойцы элитного американского подразделения Delta Force.
Власти Венесуэлы сообщили, что не располагают информацией о местонахождении Мадуро, и потребовали предоставить доказательства того, что он жив. Ряд американских конгрессменов назвали операцию незаконной, в то время как администрация Трампа заявила о намерении представить Мадуро перед судом. МИД Венесуэлы, в свою очередь, сообщил о намерении обратиться в международные организации и запросил срочное заседание Совета Безопасности ООН.
Российский МИД выразил солидарность с народом Венесуэлы и заявил, что предельно встревожен сообщениями о возможном насильственном вывозе Мадуро и его супруги. В ведомстве подчеркнули, что подобные действия, если они подтвердятся, представляют собой неприемлемое посягательство на суверенитет независимого государства.
Ранее сообщалось, что Камала Харрис раскритиковала Трампа за действия США против Венесуэлы.
