«Птицы Мадьяра» уничтожают украинских дезертиров в Харьковской области

Подразделения Вооружённых сил Украины (ВСУ) «Птицы Мадьяра» ведут поиск и осуществляют ликвидацию дезертиров на территории Харьковской области. Об этом РИА «Новости» сообщили в российских силовых ведомствах.

Для подобных задач на данном направлении задействованы расчёты из 414-й отдельной бригады беспилотных систем «Птицы Мадьяра».

«Для поиска и уничтожения дезертиров на направлении работают расчёты от 414-й отдельной бригады беспилотных систем “Птахи Мадяра” (“Птицы Мадьяра”. — Прим. Life.ru)», — рассказал собеседник агентства.

Ранее стало известно, что подразделения Южной группировки войск в ходе наступательных действий освободили населённый пункт Бондарное в Донецкой Народной Республике. Российские военные добились тактического успеха на данном участке фронта. Кроме того, в Минобороны РФ заявили, что российские войска взяли под контроль два населённых пункта в зоне проведения специальной военной операции: Богуславку в Харьковской области и Лукьяновское в Запорожской. Успех в Богуславке достигнут благодаря действиям группировки «Запад», а Лукьяновское освобождено силами группировки «Восток».

