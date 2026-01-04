Ранее стало известно, что подразделения Южной группировки войск в ходе наступательных действий освободили населённый пункт Бондарное в Донецкой Народной Республике. Российские военные добились тактического успеха на данном участке фронта. Кроме того, в Минобороны РФ заявили, что российские войска взяли под контроль два населённых пункта в зоне проведения специальной военной операции: Богуславку в Харьковской области и Лукьяновское в Запорожской. Успех в Богуславке достигнут благодаря действиям группировки «Запад», а Лукьяновское освобождено силами группировки «Восток».