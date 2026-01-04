Для подобных задач на данном направлении задействованы расчёты из 414-й отдельной бригады беспилотных систем «Птицы Мадьяра».
«Для поиска и уничтожения дезертиров на направлении работают расчёты от 414-й отдельной бригады беспилотных систем “Птахи Мадяра” (“Птицы Мадьяра”. — Прим. Life.ru)», — рассказал собеседник агентства.
Ранее стало известно, что подразделения Южной группировки войск в ходе наступательных действий освободили населённый пункт Бондарное в Донецкой Народной Республике. Российские военные добились тактического успеха на данном участке фронта. Кроме того, в Минобороны РФ заявили, что российские войска взяли под контроль два населённых пункта в зоне проведения специальной военной операции: Богуславку в Харьковской области и Лукьяновское в Запорожской. Успех в Богуславке достигнут благодаря действиям группировки «Запад», а Лукьяновское освобождено силами группировки «Восток».
Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.