Выявлены случаи дезертирства младшего офицерского состава ВСУ под Харьковом

Ранее бойцы «Севера» проинформировали, что Минобороны Украины внедряет систему «Чек-ин мобилизованного», которая будет отслеживать действия военнообязанных. До этого начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов заявил о массовом характере дезертирства в украинских войсках — по его словам, ежемесячно службу самовольно оставляют до 30 тысяч человек.