Выявлены случаи дезертирства младшего офицерского состава ВСУ под Харьковом

Младший офицерский состав 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ самовольно оставляет часть на харьковском направлении, сообщается в Telegram-канале российской группировки войск «Север» «Северный Ветер».
«Помимо случаев дезертирства среди мобилизованных военнослужащих в бригаде отмечены факты самовольного оставления части младшим офицерским составом. Для поиска и уничтожения дезертиров на направлении работают расчеты от 414-й отдельной бригады беспилотных систем “Птицы Мадьяра”», — говорится в публикации.
Ранее бойцы «Севера» проинформировали, что Минобороны Украины внедряет систему «Чек-ин мобилизованного», которая будет отслеживать действия военнообязанных. До этого начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов заявил о массовом характере дезертирства в украинских войсках — по его словам, ежемесячно службу самовольно оставляют до 30 тысяч человек.