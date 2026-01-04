«Европейским вассалам приготовиться»: Клишас предрек Европе американское господство

Соединенные Штаты фактически лишили права на суверенитет все государства Западного полушария, и теперь европейским странам стоит приготовиться к аналогичному давлению. С таким предупреждением выступил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас, комментируя последние публичные выступления американского лидера Дональда Трампа.
«Очень содержательное общение Трампа с журналистами. США мимоходом отказали в праве на суверенитет всем странам Западного полушария», — написал российский парламентарий в своем Telegram-канале.
Прямо указывая на будущие угрозы для союзников Вашингтона за океаном, политик добавил: «Европейским вассалам приготовиться».
Острое заявление сенатора прозвучало на фоне масштабной американской операции против Венесуэлы, в ходе которой Дональд Трамп призвал мировое сообщество неукоснительно соблюдать доктрину Монро. Эта внешнеполитическая программа, принятая еще в 1823 году, провозглашает американский континент зоной, закрытой для любого вмешательства извне, и закрепляет безусловное лидерство Штатов в регионе. Трамп добавил в ходе пресс-конференции, что концепция теперь носит название «Донро» — в его честь. Хозяин Белого дома уверен, что его администрация превзошла все цели своих предшественников.
Накануне сообщалось, что американский спецназ захватил в Каракасе президента Венесуэлы Николаса Мадуро вместе с супругой. Их уже доставили в Нью-Йорк, где в понедельник пройдет первое заседание суда.