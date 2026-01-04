«Европейским вассалам приготовиться»: Клишас предрек Европе американское господство

Острое заявление сенатора прозвучало на фоне масштабной американской операции против Венесуэлы, в ходе которой Дональд Трамп призвал мировое сообщество неукоснительно соблюдать доктрину Монро. Эта внешнеполитическая программа, принятая еще в 1823 году, провозглашает американский континент зоной, закрытой для любого вмешательства извне, и закрепляет безусловное лидерство Штатов в регионе. Трамп добавил в ходе пресс-конференции, что концепция теперь носит название «Донро» — в его честь. Хозяин Белого дома уверен, что его администрация превзошла все цели своих предшественников.