Политолог Дудаков рассказал, стоит ли ждать повторения Вьетнама в Венесуэле

Ранее стало известно, что после Венесуэлы следующими целями Соединённых Штатов могут стать Иран и Дания. Напомним, Соединённые Штаты готовы ко второй волне ударов по Венесуэле, однако на текущем этапе считают, что в этом нет необходимости. Дональд Трамп заявил, что в режиме реального времени наблюдал за ходом операции, целью которой было задержание главы Венесуэлы, Николаса Мадуро. Республиканец подчеркнул, что следил за разворачивающимися событиями, находясь в своей резиденции Мар-а-Лаго, расположенной во Флориде. Позднее стало известно, что Николасу Мадуро грозит чрезвычайно суровое наказание по законам США.