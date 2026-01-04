Политолог Дудаков рассказал, стоит ли ждать повторения Вьетнама в Венесуэле

«Крупномасштабная операция могла бы привести к партизанской войне и огромным потерям у американских военных в рамках войны в джунглях. То есть это, по сути, мог бы стать сценарий “Вьетнам 2.0”. Именно поэтому Трамп хочет за счёт шокового сценария добиться максимального эффекта», — считает специалист.
По его словам, США давно стремились к смене режима Николаса Мадуро из-за его жёсткой и непреклонной позиции на переговорах. Кроме того, как заключил Дудаков, конечной целью Белого дома является получение контроля над венесуэльскими нефтяными активами путём передачи концессий американским компаниям на льготных условиях. Именно для этого, по мнению эксперта, и требуется военная операция.
Ранее стало известно, что после Венесуэлы следующими целями Соединённых Штатов могут стать Иран и Дания. Напомним, Соединённые Штаты готовы ко второй волне ударов по Венесуэле, однако на текущем этапе считают, что в этом нет необходимости. Дональд Трамп заявил, что в режиме реального времени наблюдал за ходом операции, целью которой было задержание главы Венесуэлы, Николаса Мадуро. Республиканец подчеркнул, что следил за разворачивающимися событиями, находясь в своей резиденции Мар-а-Лаго, расположенной во Флориде. Позднее стало известно, что Николасу Мадуро грозит чрезвычайно суровое наказание по законам США.
