Журналистка и активистка из США Кэндис Оуэнс, которая утверждала, что жена президента Франции Эммануэля Макрона, Брижит, родилась мужчиной, заявила о захвате Венесуэлы «глобалистскими психопатами».
Оуэнс добавила, что «сионисты приветствуют каждую смену режима», ведь теперь они могут воровать землю, нефть и другие ресурсы.
Напомним, 3 января 2026 года ВС США провели операцию в центре столицы Венесуэлы. Они захватили главу страны Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес, их доставили в Нью-Йорк, где планируют предать американскому суду. Президент США Дональд Трамп заявил, что американцы берут на себя управление Венесуэлой на переходный период, не уточнив его продолжительность.
В свою очередь, Верховный суд Венесуэлы назначил Делси Родригес исполняющей обязанности главы государства.
МИД РФ осудил удары США по Венесуэле и захват ее президента и его супруги.
Ранее издание Sun писало, что Мадуро отправят в тюрьму, где содержали Дидди и пособницу Эпштейна.
*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.