Ричмонд
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кэндис Оуэнс заявила, что на Венесуэлу напали глобалистские психопаты

Американская активистка, назвавшая жену Макрона мужчиной, заявила, что Венесуэлу захватили глобалистские психопаты.

Журналистка и активистка из США Кэндис Оуэнс, которая утверждала, что жена президента Франции Эммануэля Макрона, Брижит, родилась мужчиной, заявила о захвате Венесуэлы «глобалистскими психопатами».

«Венесуэлу “освободили”, как и Сирию, Афганистан и Ирак. ЦРУ совершило очередной враждебный захват страны по указанию глобалистских психопатов. Вот и всё», — написала она в социальной сети X*.

Оуэнс добавила, что «сионисты приветствуют каждую смену режима», ведь теперь они могут воровать землю, нефть и другие ресурсы.

Напомним, 3 января 2026 года ВС США провели операцию в центре столицы Венесуэлы. Они захватили главу страны Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес, их доставили в Нью-Йорк, где планируют предать американскому суду. Президент США Дональд Трамп заявил, что американцы берут на себя управление Венесуэлой на переходный период, не уточнив его продолжительность.

В свою очередь, Верховный суд Венесуэлы назначил Делси Родригес исполняющей обязанности главы государства.

МИД РФ осудил удары США по Венесуэле и захват ее президента и его супруги.

Ранее издание Sun писало, что Мадуро отправят в тюрьму, где содержали Дидди и пособницу Эпштейна.

*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше