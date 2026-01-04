Ликвидирована оккультистка Черногорская из «Правого сектора»*

В российских силовых структурах заявили, что в Черниговской области в результате удара ВС РФ была ликвидирована активистка боевого крыла «Правого сектора»* (организация признана террористической в России и запрещена) Лана Черногорская. Она увлекалась оккультизмом, а на фронте была оператором БПЛА.
«В результате удара ликвидирована известная волонтерка Лана Черногорская», — приводит агентство РИА «Новости» слова представителя российских силовых структур.
В свою очередь агентство ТАСС уточняет, что удар был нанесен 3 января при помощи беспилотников «Герань-2» по складам хранения и казармам в Черниговской области. По данным российских силовиков, украинские ресурсы подтвердили уничтожение стоянки с техникой в Семеновке Черниговской области.
* — Организация, признанная в России террористической и запрещенной.