Ликвидирована оккультистка Черногорская из «Правого сектора»*

В российских силовых структурах заявили, что в Черниговской области в результате удара ВС РФ была ликвидирована активистка боевого крыла «Правого сектора»* (организация признана террористической в России и запрещена) Лана Черногорская.

В российских силовых структурах заявили, что в Черниговской области в результате удара ВС РФ была ликвидирована активистка боевого крыла «Правого сектора»* (организация признана террористической в России и запрещена) Лана Черногорская. Она увлекалась оккультизмом, а на фронте была оператором БПЛА.

«В результате удара ликвидирована известная волонтерка Лана Черногорская», — приводит агентство РИА «Новости» слова представителя российских силовых структур.

В свою очередь агентство ТАСС уточняет, что удар был нанесен 3 января при помощи беспилотников «Герань-2» по складам хранения и казармам в Черниговской области. По данным российских силовиков, украинские ресурсы подтвердили уничтожение стоянки с техникой в Семеновке Черниговской области.

* — Организация, признанная в России террористической и запрещенной.

