От Монро к Донро: В словах Трампа увидели угрозу для суверенитета стран Запада

Ранее Трамп, комментируя действия США в отношении Венесуэлы, призвал не забывать о принципах доктрины Монро, провозглашающей исключительные интересы США в регионе и недопустимость вмешательства других держав. Позже он заявил, что эта концепция теперь носит его имя — «Доктрина Донро», поскольку его администрация превзошла цели исторической внешнеполитической программы.