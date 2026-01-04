Ричмонд
От Монро к Донро: В словах Трампа увидели угрозу для суверенитета стран Запада

Позиция президента США Дональда Трампа фактически означает отказ в праве на суверенитет для всех государств Западного полушария. Так российский сенатор Андрей Клишас прокомментировал недавние заявления главы Белого дома о доктрине Монро.

«Очень содержательное общение Трампа с журналистами. США мимоходом отказали в праве на суверенитет всем странам Западного полушария. Европейским вассалам приготовиться», — написал он.

Ранее Трамп, комментируя действия США в отношении Венесуэлы, призвал не забывать о принципах доктрины Монро, провозглашающей исключительные интересы США в регионе и недопустимость вмешательства других держав. Позже он заявил, что эта концепция теперь носит его имя — «Доктрина Донро», поскольку его администрация превзошла цели исторической внешнеполитической программы.

Доктрина Монро, провозглашённая в 1823 году, изначально декларировала принцип невмешательства европейских держав в дела американских государств. Однако впоследствии она трансформировалась в идеологическое обоснование политического и экономического доминирования США в Западном полушарии.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

