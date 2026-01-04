От Монро к Донро: В словах Трампа увидели угрозу для суверенитета стран Запада

«Очень содержательное общение Трампа с журналистами. США мимоходом отказали в праве на суверенитет всем странам Западного полушария. Европейским вассалам приготовиться», — написал он.
Ранее Трамп, комментируя действия США в отношении Венесуэлы, призвал не забывать о принципах доктрины Монро, провозглашающей исключительные интересы США в регионе и недопустимость вмешательства других держав. Позже он заявил, что эта концепция теперь носит его имя — «Доктрина Донро», поскольку его администрация превзошла цели исторической внешнеполитической программы.
Доктрина Монро, провозглашённая в 1823 году, изначально декларировала принцип невмешательства европейских держав в дела американских государств. Однако впоследствии она трансформировалась в идеологическое обоснование политического и экономического доминирования США в Западном полушарии.
