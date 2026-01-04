Клишас: США мимоходом отказали Западному полушарию в праве на суверенитет

США отказали всем странам Западного полушария в праве на суверенитет, заявил сенатор РФ Андрей Клишас.
«Очень содержательное общение Трампа с журналистами. США мимоходом отказали в праве на суверенитет всем странам Западного полушария. Европейским вассалам приготовиться…» — написал госдеятель в своем Telegram-канале.
Он не уточнил, какие именно заявления Трампа имеет в виду, однако ранее глава Соединенных Штатов на фоне операции Вашингтона против Венесуэлы призвал не забывать о доктрине Монро, провозглашающей американский континент зоной, закрытой для вмешательства других стран, а также не подвергать сомнению лидерство Штатов в Западном полушарии. Трамп подчеркивал, что доктрину Монро теперь называют в честь него Донро, потому что его администрация якобы превзошла цели внешнеполитической концепции прошлого.
Из-за ударов США по Венесуэле Клишас призвал Евросоюз ввести санкции в отношении американской стороны, указав на нарушение норм международного права и военную агрессию в отношении суверенного государства.