Клишас: США мимоходом отказали Западному полушарию в праве на суверенитет

Он не уточнил, какие именно заявления Трампа имеет в виду, однако ранее глава Соединенных Штатов на фоне операции Вашингтона против Венесуэлы призвал не забывать о доктрине Монро, провозглашающей американский континент зоной, закрытой для вмешательства других стран, а также не подвергать сомнению лидерство Штатов в Западном полушарии. Трамп подчеркивал, что доктрину Монро теперь называют в честь него Донро, потому что его администрация якобы превзошла цели внешнеполитической концепции прошлого.