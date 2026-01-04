Ричмонд
Глава МИД Венесуэлы Хиль раскрыл, какое послание получил от Лукашенко

Глава МИД Венесуэлы сказал, какое послание получил от президента Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль Пинто раскрыл, какой послание получил от президента Беларуси Александра Лукашенко. Об этом сообщает Sputnik.by со ссылкой на телеграм-канал главы МИД Венесуэлы.

В субботу, 3 января, состоялся телефонный разговор министров иностранных дел Беларуси и Венесуэлы Максима Рыженкова и Ивана Хиля Пинто, который позднее привел некоторые подробности.

— Мне позвонил министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков, в ходе разговора он осудил преступную, незаконную и империалистическую агрессию Соединенных Штатов против нашего народа и территории, — отметил глава МИД Венесуэлы.

Он также сообщил, какое послание передал ему глава МИД Рыженков от президента Беларуси:

— Он (глава МИД Беларуси Максим Рыженков. — Ред.) передал послание президента Александра Лукашенко о солидарности перед лицом этого незаконного акта насилия против родины Симона Боливара, колыбели освободителей и революционеров, сыновей и дочерей командующего Уго Чавеса.

Ранее пресс-секретарь Наталья Эйсмонт заявила, что Александр Лукашенко осудил акт агрессии США против Венесуэлы: «Категорически осуждает».

Вместе с тем МИД подчеркнул, что Беларусь осуждает вооруженную агрессию против Венесуэлы. Также МИД сказал о ситуации с посольством Беларуси в Каракасе на фоне событий в Венесуэле.

