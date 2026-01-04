Глава МИД Венесуэлы Хиль раскрыл, какое послание получил от Лукашенко

Министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль Пинто раскрыл, какой послание получил от президента Беларуси Александра Лукашенко. Об этом сообщает Sputnik.by со ссылкой на телеграм-канал главы МИД Венесуэлы.
В субботу, 3 января, состоялся телефонный разговор министров иностранных дел Беларуси и Венесуэлы Максима Рыженкова и Ивана Хиля Пинто, который позднее привел некоторые подробности.
— Мне позвонил министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков, в ходе разговора он осудил преступную, незаконную и империалистическую агрессию Соединенных Штатов против нашего народа и территории, — отметил глава МИД Венесуэлы.
Он также сообщил, какое послание передал ему глава МИД Рыженков от президента Беларуси:
— Он (глава МИД Беларуси Максим Рыженков. — Ред.) передал послание президента Александра Лукашенко о солидарности перед лицом этого незаконного акта насилия против родины Симона Боливара, колыбели освободителей и революционеров, сыновей и дочерей командующего Уго Чавеса.
Ранее пресс-секретарь Наталья Эйсмонт заявила, что Александр Лукашенко осудил акт агрессии США против Венесуэлы: «Категорически осуждает».
Вместе с тем МИД подчеркнул, что Беларусь осуждает вооруженную агрессию против Венесуэлы. Также МИД сказал о ситуации с посольством Беларуси в Каракасе на фоне событий в Венесуэле.