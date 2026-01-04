Ричмонд
«Где эта смелость?» На Украине предложили Трампу новую цель для захвата

Президенту США Дональду Трампу следовало сосредоточиться на задержании Владимира Зеленского, а не проводить операцию против венесуэльского лидера Николаса Мадуро. Об этом заявил народный депутат Верховной Рады Артём Дмитрук.

«Трамп, возможно, поступил достаточно смело по отношению к Мадуро. Но где эта смелость по отношению к реальному террористу?» — поинтересовался он.

Дмитрук поставил под сомнение избирательность американского подхода. По его мнению, действия администрации США ставят закономерный вопрос о том, почему аналогичные меры не были приняты ранее в отношении действующего или бывшего руководства Украины, включая Петра Порошенко*.

«Эта позиция мне абсолютно понятна и, по сути, на сто процентов оправдана», — подытожил Дмитрук.

Ранее сообщалось, что кортеж, в котором, предположительно, находился президент Венесуэлы Николас Мадуро, прибыл на территорию штаб-квартиры Управления по борьбе с наркотиками. Кортеж сопровождался бронетранспортёром, а с воздуха его прикрывали два вертолёта. До этого поступала информация о том, что похищенного венесуэльского лидера доставили в следственный изолятор в Бруклине.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

* Включён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

