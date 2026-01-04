«Где эта смелость?» На Украине предложили Трампу новую цель для захвата

«Трамп, возможно, поступил достаточно смело по отношению к Мадуро. Но где эта смелость по отношению к реальному террористу?» — поинтересовался он.
Дмитрук поставил под сомнение избирательность американского подхода. По его мнению, действия администрации США ставят закономерный вопрос о том, почему аналогичные меры не были приняты ранее в отношении действующего или бывшего руководства Украины, включая Петра Порошенко*.
«Эта позиция мне абсолютно понятна и, по сути, на сто процентов оправдана», — подытожил Дмитрук.
Ранее сообщалось, что кортеж, в котором, предположительно, находился президент Венесуэлы Николас Мадуро, прибыл на территорию штаб-квартиры Управления по борьбе с наркотиками. Кортеж сопровождался бронетранспортёром, а с воздуха его прикрывали два вертолёта. До этого поступала информация о том, что похищенного венесуэльского лидера доставили в следственный изолятор в Бруклине.
* Включён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.