Китай потребовал от США немедленно освободить Мадуро и его супругу

«Китайская сторона призывает американскую сторону обеспечить личную безопасность президента Мадуро и его супруги, немедленно освободить президента Мадуро и его супругу, прекратить действия по подрыву государственной власти в Венесуэле и решать проблемы путем диалога и переговоров», — сказано в сообщении внешнеполитического ведомства. Его публикует ТАСС.
Глава Белого дома Дональд Трамп 3 января объявил, что Соединенные Штаты нанесли масштабный удар по территории Венесуэлы, в ходе которого президент этой страны Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес были задержаны и вывезены за пределы Венесуэлы. Ряд СМИ сообщили о серии взрывов в Каракасе и утверждали, что операцию осуществляли военнослужащие элитного подразделения Delta Force.
Издание New York Times со ссылкой на высокопоставленного представителя венесуэльских властей передало, что в результате атаки погибли по меньшей мере 40 человек, среди них как военнослужащие, так и гражданские лица.
Власти Венесуэлы заявили, что не располагают сведениями о местонахождении Николаса Мадуро, и потребовали представить доказательства того, что он жив. Впоследствии Дональд Трамп опубликовал фотографию, на которой, по его утверждению, Мадуро запечатлен на борту корабля ВМС США. Параллельно американские СМИ вели прямую трансляцию прибытия в штат Нью-Йорк самолета, из которого в сопровождении многочисленных сотрудников правоохранительных органов вывели, как предполагается, Мадуро и его супругу.
Несколько членов Конгресса США охарактеризовали операцию как противоречащую закону, в то время как представители администрации заявили, что Мадуро будет привлечен к суду. МИД Венесуэлы объявил о планах обратиться в международные инстанции в связи с действиями Вашингтона и запросил проведение экстренного заседания Совета Безопасности ООН, назначенного на 5 января.
МИД России заявил о солидарности с народом Венесуэлы. В Москве подчеркнули, что крайне обеспокоены поступающими сообщениями о том, что в ходе агрессивных действий США Мадуро и его супруга были насильственно вывезены с территории страны. Российское внешнеполитическое ведомство потребовало освободить венесуэльского лидера и его жену, а также призвало не допустить дальнейшей эскалации вокруг Венесуэлы.