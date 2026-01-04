Китай потребовал от США немедленно освободить Мадуро и его супругу

Власти Венесуэлы заявили, что не располагают сведениями о местонахождении Николаса Мадуро, и потребовали представить доказательства того, что он жив. Впоследствии Дональд Трамп опубликовал фотографию, на которой, по его утверждению, Мадуро запечатлен на борту корабля ВМС США. Параллельно американские СМИ вели прямую трансляцию прибытия в штат Нью-Йорк самолета, из которого в сопровождении многочисленных сотрудников правоохранительных органов вывели, как предполагается, Мадуро и его супругу.