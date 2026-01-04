Названы пять точек начала мировой войны в 2026 году

В наступившем 2026 году планета оказалась на пороге глобальной катастрофы, способной уничтожить человечество, отмечается в материале Daily Star. Эксперты выделили пять зон, где локальные столкновения могут перерасти в полномасштабную войну крупнейших держав. Особая угроза нависла над Европой. Очаг напряжения находится в Финском заливе и на прилегающих территориях.