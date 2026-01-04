Аэропорт Внуково частично ограничил работу

Аэропорт Внуково ограничил работу, заявил советник руководителя Росавиации Артем Кореняко. Он сказал, что в расписании работы аэропорта возможны корректировки.
Кореняко заявил, что аэропорт принимает и отправляет рейсы только по согласованию. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, сказал пресс-секретарь ФАВТ.
Аэропорты Иваново, Калуги и Тамбова временно ограничили работу полностью.
