Ричмонд
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Аэропорт Внуково частично ограничил работу

Аэропорт Внуково ограничил работу, заявил советник руководителя Росавиации Артем Кореняко.

Аэропорт Внуково ограничил работу, заявил советник руководителя Росавиации Артем Кореняко. Он сказал, что в расписании работы аэропорта возможны корректировки.

Кореняко заявил, что аэропорт принимает и отправляет рейсы только по согласованию. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, сказал пресс-секретарь ФАВТ.

Аэропорты Иваново, Калуги и Тамбова временно ограничили работу полностью.

Читайте материал «Трамп сказал, что США заинтересованы в хороших отношениях с Венесуэлой».

Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше