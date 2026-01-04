«Их присутствие обязательно»: Зеленский требует войска НАТО

Владимир Зеленский заявил, что физическое присутствие британских и французских войск должно стать неотъемлемой частью системы гарантий безопасности страны. Выступая на брифинге в Киеве после переговоров с представителями «коалиции желающих», он подчеркнул, что без прямого участия иностранных контингентов мирный процесс не будет иметь силы. Однако, окончательный формат и масштаб военного присутствия партнеров еще не определены, а ключевые детали соглашения остаются предметом дискуссий.