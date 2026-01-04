Ричмонд
-1°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Герани» уничтожили цеха по производству дронов ВСУ на заводе «Хартрон-Аркос» в Харькове

Российские беспилотные летательные аппараты нанесли удар по производственным мощностям завода «Хартрон-Аркос» в Харькове, где осуществлялась сборка ударных дронов. Об этом сообщили авторы телеграм-канала «Северный ветер», ассоциируемый с российской группировкой войск «Север».

По информации канала, цеха, предназначенные для выпуска беспилотников самолётного типа, были поражены высокоточными ударами БПЛА «Герань» на территории указанного предприятия. В публикации также подчёркивается, что в Харьковской области не стихают интенсивные боевые действия на всех направлениях наступления группировки «Север». Российская авиация и реактивные системы залпового огня высокой мощности наносят прицельные удары по обнаруженным позициям и объектам.

А в конце декабря российские войска успешно поразили цех по производству ракет в Харькове. Кроме того, «Герани» ВС РФ уничтожили взвод учебного центра БПЛА ВСУ под Черниговом. В результате атаки противник потерял до взвода личного состава.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше