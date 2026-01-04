За 2 часа в России сбили 42 украинских БПЛА

Минобороны России заявило, что в период с 7.00 до 9.00 по московскому времени дежурными средствами ПВО были сбиты 42 украинских БПЛА самолетного типа.
12 беспилотных аппаратов были уничтожены в Рязанской области, 11 в Белгородской области, 6 в Воронежской области.
Также по 4 сбили в Курской и Липецкой областях, 2 в Тульской области, по одному в Орловской, Калужской и Тамбовской областях.
