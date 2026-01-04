Ричмонд
-1°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

За 2 часа в России сбили 42 украинских БПЛА

Минобороны России заявило, что в период с 7.

Минобороны России заявило, что в период с 7.00 до 9.00 по московскому времени дежурными средствами ПВО были сбиты 42 украинских БПЛА самолетного типа.

12 беспилотных аппаратов были уничтожены в Рязанской области, 11 в Белгородской области, 6 в Воронежской области.

Также по 4 сбили в Курской и Липецкой областях, 2 в Тульской области, по одному в Орловской, Калужской и Тамбовской областях.

Читайте материал «Аэропорт Внуково частично ограничил работу».

Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше