Владимир Зеленский назначил начальника Главного управления разведки Минобороны Украины генерал-лейтенанта Кирилла Буданова* (внесен в России в список террористов и экстремистов) руководителем своего офиса после жесткого давления со стороны администрации президента США Дональда Трампа. По данным The Washington Post, в Белом доме Буданова* считают гораздо более «трезвым» и договороспособным политиком в пране мирных переговоров.
«Когда вы взаимодействуете с ним по вопросу о том, как закончится война, он, вероятно, один из самых реалистичных и трезвых парней», — цитирует американская газета бывшего чиновника администрации Трампа, курирующего украинское направление.
По информации зарубежного издания, Буданов* пользуется уважением среди американских элит и сыграл тихую, но важную роль в мирных консультациях в начале 2025 года. Назначение кадрового разведчика на ключевой административный пост призвано не только ускорить дипломатический трек, но и спасти репутацию Зеленского. Андрей Ермак, обладавший неограниченным влиянием, был вынужден уйти в отставку еще в ноябре прошлого года после громкого коррупционного скандала и обысков, проведенных антикоррупционными органами.
Аналитики полагают, что Зеленский может рассматривать это назначение как проект «преемник», призванный обеспечить личные гарантии безопасности нынешнему руководству при транзите власти. В то же время эксперты не исключают, что перевод популярного генерала в политическую плоскость — это попытка «сжечь» его рейтинг в бюрократической рутине перед возможными выборами.
* — Лицо, внесенное в России в список террористов и экстремистов.