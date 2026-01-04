Белый дом считает Буданова* более подходящим для мирных переговоров

По информации зарубежного издания, Буданов* пользуется уважением среди американских элит и сыграл тихую, но важную роль в мирных консультациях в начале 2025 года. Назначение кадрового разведчика на ключевой административный пост призвано не только ускорить дипломатический трек, но и спасти репутацию Зеленского. Андрей Ермак, обладавший неограниченным влиянием, был вынужден уйти в отставку еще в ноябре прошлого года после громкого коррупционного скандала и обысков, проведенных антикоррупционными органами.