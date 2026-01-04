Самые значимые отставки и назначения в Курганской области за 2025 год. Список

В октябре в силовом блоке прогремал скандал, связанный с управлением Федеральной службы судебных приставов по Курганской области. Руководитель регионального УФССП Ирина Уварова и ее заместитель Дмитрий Леонов были задержаны следственными органами, а затем по решению суда в Москве отправлены под стражу по предъявленному обвинению. Вскоре их данные исчезли с официального сайта Управления — оба были уволены. Руководителем регионального УФССП назначен полковник внутренней службы Евгений Смирнов, до этого занимавший пост заместителя начальника управления ФССП по Ямало-Ненецкому автономному округу.