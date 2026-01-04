Самые значимые отставки и назначения в Курганской области за 2025 год. Список

Кадровые изменения 2025 года в Кургане и области.
В уходящем году в органах власти и силовых структурах Курганской области произошел заметный ряд кадровых решений — как отставок, так и назначений. Часть смен руководства сопровождалась резонансами и уголовными делами, другие проходили в штатном режиме. URA.RU подготовило обзор наиболее значимых кадровых перестановок 2025 года.
Новые силовые руководители.
Первое крупное назначение в силовом блоке состоялось уже в начале января 2025 года. Полковник внутренней службы Евгений Орлов, прибывший в Курганскую область из Тульской области в ноябре 2024 года на должность начальника главного управления МЧС в статусе временно исполняющего обязанности, после новогодних праздников был утвержден в должности руководителя регионального главка.
В феврале пост руководителя следственного управления СК РФ по Курганской области покинул генерал юстиции Богдан Францишко. Он получил продвижение по службе и возглавил следственное управление Следственного комитета по Свердловской области. Примечательно, что незадолго до перевода был подписан приказ о продлении его полномочий на курганском посту. В Курганской области Францишко руководил следственным управлением с сентября 2019 года.
В мае регион лишился начальника управления МВД по Курганской области — генерал полиции Дмитрий Свинов был переведен в Волгоградскую область. Его данные появились на сайте регионального ГУ МВД со статусом временно исполняющего обязанности. Некоторое время Свинов числился руководителем сразу двух управлений — курганского и волгоградского. По информации региональных СМИ Поволжья, его назначение в Волгоград произошло на фоне череды отставок и арестов бывших руководителей местной полиции. Спустя полгода вслед за Свиновым в Волгоград перебрался его заместитель, полковник полиции Константин Кремнев.
В Кургане после ухода Свинова ожидали назначения нового начальника. В июле был представлен новый руководитель областного УМВД — генерал-майор полиции Сергей Воложинов. До перевода он занимал должность заместителя начальника ГУ МВД по Краснодарскому краю.
В начале августа Курганская область получила нового главу следственного управления СК РФ. Вакантную после ухода Францишко должность занял полковник юстиции Сергей Степанов. До этого он работал на Дальнем Востоке — занимал пост заместителя руководителя следственного управления СК России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.
В октябре в силовом блоке прогремал скандал, связанный с управлением Федеральной службы судебных приставов по Курганской области. Руководитель регионального УФССП Ирина Уварова и ее заместитель Дмитрий Леонов были задержаны следственными органами, а затем по решению суда в Москве отправлены под стражу по предъявленному обвинению. Вскоре их данные исчезли с официального сайта Управления — оба были уволены. Руководителем регионального УФССП назначен полковник внутренней службы Евгений Смирнов, до этого занимавший пост заместителя начальника управления ФССП по Ямало-Ненецкому автономному округу.
Два новых заместителя губернатора.
Сентябрь ознаменовался перестановками в высшем звене региональной исполнительной власти. Два высокопоставленных чиновника заняли посты заместителей губернатора Курганской области.
Анатолий Воробьев, вернувшийся в регион примерно год назад, был назначен первым заместителем губернатора. В его ведении — вопросы строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Иван Ситников, который с февраля 2025 года исполнял обязанности заместителя главы региона, официально утвержден в должности замгубернатора и курирует дорожный фонд и развитие дорожной инфраструктуры области.
Новые руководители департаментов правительства.
В течение 2025 года руководящий состав правительства Курганской области также претерпел изменения — посты глав департаментов заняли пять новых управленцев.
В марте исполняющим обязанности директора департамента общественной безопасности был назначен участник СВО и федеральной программы «Время героев» Илья Шалита. На него возложены задачи по координации взаимодействия органов государственной власти с силовыми структурами и правоохранительными органами. Впоследствии временный статус был снят, и Шалита стал полноправным руководителем департамента.
В августе пост директора департамента строительства, государственной экспертизы и ЖКХ освободила Ирина Саблукова, возглавлявшая его с октября 2019 года. Чиновница написала заявление об уходе по собственному желанию на фоне череды скандалов и уголовных дел в отношении ряда ее подчиненных. Обязанности руководителя департамента временно принял первый заместитель Саблуковой Сергей Цуканов.
В сентябре сменилось руководство департамента агропромышленного комплекса. Временно исполнявшего обязанности директора Сергея Борисова сменил на посту Андрея Лушников. Новый руководитель ранее возглавлял филиал ФГБУ «Центр оценки качества продукции АПК». Его назначение состоялось в условиях повышенного внимания к департаменту из ‑за скандалов и уголовных дел, связанных с предоставлением субсидий предпринимателям и фермерским хозяйствам.
В конце октября произошли очередные ротации в правительственных структурах. В департамент государственного регулирования цен и тарифов временным руководителем неожиданно был назначен Сергей Евко, до этого работавший в региональном фонде капитального ремонта. Экс-директор департамента Елена Федянина сохранила работу в ведомстве, перейдя на должность заместителя руководителя.
Тогда же, в октябре, пост директора департамента экономического развития покинул многолетний руководитель ведомства Владимир Ковалев. Он ушел по собственному желанию, перейдя в частный сектор. Исполняющим обязанности главы департамента стал первый заместитель Ковалева Илья Овсянников.
Муниципальный уровень: мэры и главы округов.
Одним из ключевых политических событий года стало официальное вступление в должность главы Кургана Антона Науменко. Конкурсный отбор состоялся в середине мая. По итогам голосования Науменко, который более года — с апреля 2024 года — исполнял полномочия главы города в статусе ВРИП, был утвержден на должность. 14 мая он официально вступил в полномочия мэра Кургана.
Серьезные кадровые изменения произошли также в ряде муниципальных округов региона.
В Притобольном муниципальном округе в конце марта ушел в отставку глава Фарит Ахметов, проработавший в этой должности всего несколько месяцев. Спустя две недели обязанности руководителя принял временно исполняющий полномочия главы Павел Санкин. К фигуре бывшего руководителя, по данным правоохранительных органов, могут возникнуть вопросы в рамках уголовного дела о строительстве насыпи в округе. По этому делу уже арестован местный предприниматель, а экс-глава рассматривается как возможный фигурант расследования.
В апреле сменился руководитель Лебяжьевского округа. Ирина Фадеева, проработавшая главой около года, приняла решение перейти на более низкую должность. Временно исполняющим обязанности главы был назначен юрист Александр Михайлов, который через два месяца, в июле, был официально утвержден руководителем округа.
В Катайском округе в июне пост главы покинул Глеб Морозов, занимавший эту должность почти два года. После его ухода временное исполнение полномочий было возложено на председателя окружной думы Вадима Лебедева. В ноябре депутаты утвердили его в статусе главы округа. Сам Морозов остался работать в структуре администрации: сначала в качестве советника руководителя, затем — на должности первого заместителя главы.
В Частоозерском округе глава муниципалитета сменился в конце июля. Павел Перепечин, возглавлявший округ с 2021 года, покинул пост по официальной причине «по состоянию здоровья». Исполняющим обязанности руководителя муниципалитета стал его заместитель Александр Печенкин.
В Щучанском муниципальном округе кадровые изменения произошли в сентябре. Павел Самохвалов, занимавший пост главы с апреля 2024 года, сложил полномочия. Временно исполняющим обязанности был назначен бывший священнослужитель и участник СВО Алексей Новоселов. В ноябре депутаты единогласно поддержали его кандидатуру по итогам конкурса, и Новоселов стал главой округа на постоянной основе.
Во второй половине октября добровольно оставила пост глава Звериноголовского округа Марина Панкратова, руководившая муниципалитетом с февраля 2023 года. Временным руководителем стала директор местного культурного центра Надежда Швидкая — многодетная мать и супруга священника. В конце декабря депутаты единогласно избрали женщину главой округа.
31 октября стало известно об отставке главы Макушинского муниципального округа Василия Пигачева, занимавшего этот пост с апреля 2022 года. Он покинул должность на фоне серьезных проблем с подготовкой к отопительному сезону. Временно возглавил округ председатель районной думы Александр Евсеев. По данным надзорных органов, отставка Пигачева может быть напрямую связана с итогами работы правительственной комиссии. После проверки прокуратура обратилась в суд с требованием изменить формулировку его увольнения на «в связи с утратой доверия».