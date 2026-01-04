Главы МИД Беларуси и РФ провели телефонный разговор по ситуации в Венесуэле

Министры иностранных дел Беларуси и России Максим Рыженков и Сергей Лавров в субботу, 3 января, провели телефонный разговор по ситуации в Венесуэле. Подробности сообщает телеграм-канал МИД Беларуси.
Главы МИД Беларуси и России в телефонном разговоре обсудили развитие ситуации в Венесуэле и сошлись во мнении, что сложившаяся обстановка вызывает особую тревогу в контексте региональной и глобальной безопасности. Кроме того, Рыженков и Лавров заявили, что это является неприемлемым нарушением ключевых принципов международного права и, прежде всего, уважения суверенитета и территориальной целостности.
Министры иностранных дел договорились про тесную координацию усилий на основных международных площадках, включая Организацию Объединенных Наций. Цель состоит в незамедлительном возвращении ситуации в правовое русло, а также в обеспечении всесторонней международно-правовой оценки произошедших в Венесуэле событий.
Ранее пресс-секретарь Наталья Эйсмонт заявила, что президент Беларуси Александр Лукашенко осудил акт агрессии США против Венесуэлы: «Категорически осуждает».
Вместе с тем МИД подчеркнул, что Беларусь осуждает вооруженную агрессию против Венесуэлы. Также МИД сказал о ситуации с посольством Беларуси в Каракасе на фоне событий в Венесуэле.
Тем временем глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто раскрыл, какое послание получил от Александра Лукашенко.