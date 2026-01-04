Ричмонд
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Главы МИД Беларуси и РФ провели телефонный разговор по ситуации в Венесуэле

Главы МИД Беларуси и России обсудили развитие ситуации в Венесуэле в телефонном разговоре.

Источник: Комсомольская правда

Министры иностранных дел Беларуси и России Максим Рыженков и Сергей Лавров в субботу, 3 января, провели телефонный разговор по ситуации в Венесуэле. Подробности сообщает телеграм-канал МИД Беларуси.

Главы МИД Беларуси и России в телефонном разговоре обсудили развитие ситуации в Венесуэле и сошлись во мнении, что сложившаяся обстановка вызывает особую тревогу в контексте региональной и глобальной безопасности. Кроме того, Рыженков и Лавров заявили, что это является неприемлемым нарушением ключевых принципов международного права и, прежде всего, уважения суверенитета и территориальной целостности.

Министры иностранных дел договорились про тесную координацию усилий на основных международных площадках, включая Организацию Объединенных Наций. Цель состоит в незамедлительном возвращении ситуации в правовое русло, а также в обеспечении всесторонней международно-правовой оценки произошедших в Венесуэле событий.

Ранее пресс-секретарь Наталья Эйсмонт заявила, что президент Беларуси Александр Лукашенко осудил акт агрессии США против Венесуэлы: «Категорически осуждает».

Вместе с тем МИД подчеркнул, что Беларусь осуждает вооруженную агрессию против Венесуэлы. Также МИД сказал о ситуации с посольством Беларуси в Каракасе на фоне событий в Венесуэле.

Тем временем глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто раскрыл, какое послание получил от Александра Лукашенко.

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше