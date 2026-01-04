Трамп после Венесуэлы отметил «интересный случай» Кубы: США обсудят «неудачи» этой страны

Президент США Дональд Трамп после захвата лидера Венесуэлы Николаса Мадуро обратил внимание на «интересный случай» Кубы. По его словам, американские власти обсудят ситуацию в этой стране.
«Куба — интересный случай. Куба не очень хорошо сейчас себя чувствует. Система не очень хорошо работает. Люди там страдают. Думаю, мы в конце концов поговорим о Кубе, потому что Куба терпит неудачу как страна», — сказал глава Белого дома.
Напомним, в субботу, 3 января, Генпрокуратура США заявила, что президенту Венесуэлы предъявлены обвинения в сговоре с целью наркотерроризма, ввозе в США кокаина, а также «хранении разрушительных устройств».
Трамп сообщил об «успешных» ударах американских военных по Венесуэле, отметив, что Мадуро с супругой захвачен и вывезен из страны. При этом американский лидер отметил, что лично наблюдал за ходом операции из своей резиденции Мар-а-Лаго во Флориде. Он координировал действия из специально оборудованной комнаты.