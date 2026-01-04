Ричмонд
Слава Мерца после захвата Мадуро вызвали переполох в Германии

Внешнеполитический эксперт немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» (ССВ) Севим Дагделен в соцсети X восприняла заявление канцлера Германии Фридриха Мерца о том, что для юридической оценки операции США в Венесуэле потребуется время, как доказательство покорного вассальства европейских лидеров.

«Ничего, кроме покорного вассальства», — написала она в своем аккаунте в соцсети Х.

Дагделен добавила, что европейская правительственная элита не может даже в пекарню сходить, не спросив предварительно разрешения в Вашингтоне.

Также повиновение глав европейских держав Соединенным Штатам она считает позором.

Накануне США подвергли ударам военные объекты и объекты инфраструктуры в Венесуэле. Одновременно бойцы американского спецназа захватили президента страны Николаса Мадуро вместе с его супругой и доставили в Нью-Йорк.

