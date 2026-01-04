Ричмонд
Китай призвал США немедленно освободить Мадуро и его жену

Власти Китая призвали американцев немедленно освободить президента Венесуэлы и его жену, похищенных из Каракаса.

Китай призвал США немедленно освободить президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жену, Силию Флорес, которые находятся под стражей в США после похищения американскими военными из венесуэльской столицы Каракаса.

«Китай призывает США обеспечить личную безопасность президента Мадуро и его жены, немедленно освободить президента Мадуро и его жену, прекратить попытки подорвать венесуэльский режим», — говорится в заявлении китайского МИД.

Кроме того, внешнеполитическое ведомство призывает страны решить вопрос путем диалога и переговоров.

Ранее Пекин заявлял, что глубоко шокирован и решительно осуждает откровенное применение силы США против суверенного государства.

Напомним, 3 января 2026 года ВС США провели операцию в центре столицы Венесуэлы. Они захватили главу страны и его жену, их доставили в Нью-Йорк, где планируют предать американскому суду. Президент США Дональд Трамп заявил, что американцы берут на себя управление Венесуэлой на переходный период, не уточнив его продолжительность.

В свою очередь, Верховный суд Венесуэлы назначил Делси Родригес исполняющей обязанности главы государства.

МИД РФ осудил удары США по Венесуэле и захват ее президента с супругой.

Ранее американская журналистка Кэндис Оуэнс заявила, что на Венесуэлу напали глобалистские психопаты.

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше