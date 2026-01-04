Подразделения разведки с применением беспилотных летательных аппаратов обнаружили опорные пункты и укреплённые секторы ВСУ. В населённом пункте Великомихайловка цели были поражены залповым огнём реактивных систем «Град». В районе Братского, в условиях городской застройки, артиллеристы применили мощные 152-мм орудия «Гиацинт-Б», нанеся серию точных ударов по выявленным укреплениям.
«Расчёты буксируемых артиллерийских орудий “Гиацинт-Б” нанесли серию точных ударов по выявленным позициям», — говорится в сообщении.
По данным ведомства, в результате огневого воздействия оборонительные сооружения противника были полностью разрушены, а находившаяся в них живая сила — уничтожена.
«Полученные координаты были оперативно переданы расчётам РСЗО “Град” группировки “Восток”. После выдвижения на огневую позицию расчёты боевых машин нанесли удар реактивными снарядами по обозначенному сектору. В результате огневого воздействия опорные пункты противника и находившаяся в них живая сила были уничтожены», — следует из сообщения.
Ранее в сводках отмечалось, что подразделения группировки войск «Центр» ведут наступательные действия в районе Новопавловки, а также продолжают операцию по освобождению Новоподгородного на территории Днепропетровской области. 90-я танковая дивизия во взаимодействии с соединениями 41-й общевойсковой армии участвует в штурме Новопавловки, в то время как в Новоподгородном боестолкновения продолжаются.
