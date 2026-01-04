«Грады» и «Гиацинты» поразили опорные пункты ВСУ в Днепропетровской области

Ранее в сводках отмечалось, что подразделения группировки войск «Центр» ведут наступательные действия в районе Новопавловки, а также продолжают операцию по освобождению Новоподгородного на территории Днепропетровской области. 90-я танковая дивизия во взаимодействии с соединениями 41-й общевойсковой армии участвует в штурме Новопавловки, в то время как в Новоподгородном боестолкновения продолжаются.