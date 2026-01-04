«Сделки с приближенными»: Харрис раскрыла тайную подоплеку захвата Мадуро

Захват президента Венесуэлы Николаса Мадуро стал результатом секретной сделки президента США Дональда Трампа с ближайшим окружением венесуэльского лидера, а истинная цель операции — установление контроля над нефтяными ресурсами. С таким разоблачением выступила бывший вице-президент США Камала Харрис. По ее словам, Белый дом намеренно вводит американцев в заблуждение, прикрываясь лозунгами о демократии.
«Если бы его действительно волновало хоть что-то из этого, он не помиловал бы осуждённого наркоторговца и не отстранял бы легитимную венесуэльскую оппозицию, одновременно ведя сделки с приближёнными Мадуро», — написала политик в социальной сети X, оценивая действия Трампа.
Она подчеркнула, что похищение главы другого государства не сделает Америку сильнее, а лишь приведет к непредсказуемым расходам. «То, что Мадуро — жестокий и нелегитимный диктатор, не меняет того факта, что эти действия были одновременно незаконными и неразумными. Мы уже видели этот фильм. Войны за смену режима или за нефть, которые продают как проявление силы, в итоге оборачиваются хаосом, а расплачиваются за это американские семьи», — резюмировала Харрис.
Накануне сообщалось, что в ходе масштабной американской спецоперации Николас Мадуро был захвачен и доставлен в следственный изолятор Бруклина.