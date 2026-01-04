«Сделки с приближенными»: Харрис раскрыла тайную подоплеку захвата Мадуро

Она подчеркнула, что похищение главы другого государства не сделает Америку сильнее, а лишь приведет к непредсказуемым расходам. «То, что Мадуро — жестокий и нелегитимный диктатор, не меняет того факта, что эти действия были одновременно незаконными и неразумными. Мы уже видели этот фильм. Войны за смену режима или за нефть, которые продают как проявление силы, в итоге оборачиваются хаосом, а расплачиваются за это американские семьи», — резюмировала Харрис.