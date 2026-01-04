Ричмонд
Матвиенко пообщалась с участниками акции «Ёлка желаний» из Петербурга

Председатель Совета Федерации пообщалась с детьми и их родителями, узнав об их впечатлениях от полученных подарков.

Источник: пресс-служба Совета Федерации

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поддержала всероссийскую акцию «Ёлка желаний», исполнив новогодние мечты детей из Петербурга. Как сообщает пресс-служба Совета Федерации, Матвиенко пообщалась с детьми и их родителями, узнав об их впечатлениях от полученных подарков.

Матвиенко подчеркнула важность позитивных эмоций и поддержки в сложных ситуациях. Так, 6-летняя Василиса смогла осуществить свою мечту — побывала в знаменитом «Цирке на Фонтанке», познакомившись с артистами и животными. Матвиенко посоветовала девочке развивать свои творческие способности.

Для 6-летнего Георгия исполняющая обязанности председателя Совета Федерации подготовила подарок — хоккейные коньки, мотивируя мальчика заниматься спортом и укреплять здоровье. Она также преподнесла его матери телефон с приложением для измерения уровня глюкозы, учитывая потребности ребенка.

Старшие братья, 9-летний Родион и 13-летний Арсений, получили подарки в виде наушников, смарт-часов и спортивных снарядов. Глава верхней палаты особо обратила внимание на мужество мальчиков, связанное с героизмом их отца-участника специальной операции.

Кроме того, многодетная семья с тремя детьми (Алексей, Ольга и Ксения), получила возможность отправиться на совместное новогоднее представление.

