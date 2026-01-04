Матвиенко пообщалась с участниками акции «Ёлка желаний» из Петербурга

Матвиенко подчеркнула важность позитивных эмоций и поддержки в сложных ситуациях. Так, 6-летняя Василиса смогла осуществить свою мечту — побывала в знаменитом «Цирке на Фонтанке», познакомившись с артистами и животными. Матвиенко посоветовала девочке развивать свои творческие способности.