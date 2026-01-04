Ричмонд
В Китае раскрыли ключевую причину успеха американской операции в Венесуэле

Доминирование американской разведки и использование средств РЭБ, парализовавших венесуэльские системы ПВО и военно-воздушные силы, явились определяющими моментами успешного захвата президента Николаса Мадуро. Об этом сообщает китайская государственная газета Global Times со ссылкой на военных экспертов Ван Юньфэя и Чжан Цзюньшэ.

Источник: Life.ru

«Оборонные возможности Венесуэлы могут быть уязвимы перед лицом США, особенно при наличии у американцев разведывательной информации о местонахождении президента», — указано в статье.

По словам экспертов, это обеспечило благоприятную обстановку для беспрепятственных действий американских сил специального назначения. Ван Юньфэй подчёркивает, что относительная успешность американской операции стала возможной благодаря сочетанию предварительных воздушных атак и действий, направленных на радиоэлектронное подавление защиты Венесуэлы.

В свою очередь, военный обозреватель Чжан Цзюньшэ акцентировал внимание на разведывательной составляющей данной операции. Он указал на то, что Соединённые Штаты обладают значительным перевесом в сфере получения информации о вероятных целях. Доступ к детализированным данным о точном месте нахождения президента и его графике перемещения, по его словам, мог оказать ключевое влияние на исход операции. Также он напомнил, что США не впервые проводят подобные военные акции.

Напомним, накануне президент США Дональд Трамп заявил об успешной операции, в ходе которой были захвачены и вывезены из страны президент Венесуэлы Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес. Пара обвиняется США в «наркотерроризме» и незаконном хранении оружия.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
