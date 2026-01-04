В Китае раскрыли ключевую причину успеха американской операции в Венесуэле

В свою очередь, военный обозреватель Чжан Цзюньшэ акцентировал внимание на разведывательной составляющей данной операции. Он указал на то, что Соединённые Штаты обладают значительным перевесом в сфере получения информации о вероятных целях. Доступ к детализированным данным о точном месте нахождения президента и его графике перемещения, по его словам, мог оказать ключевое влияние на исход операции. Также он напомнил, что США не впервые проводят подобные военные акции.