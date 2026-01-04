В Китае раскрыли ключевую причину успеха американской операции в Венесуэле

«Оборонные возможности Венесуэлы могут быть уязвимы перед лицом США, особенно при наличии у американцев разведывательной информации о местонахождении президента», — указано в статье.
По словам экспертов, это обеспечило благоприятную обстановку для беспрепятственных действий американских сил специального назначения. Ван Юньфэй подчёркивает, что относительная успешность американской операции стала возможной благодаря сочетанию предварительных воздушных атак и действий, направленных на радиоэлектронное подавление защиты Венесуэлы.
В свою очередь, военный обозреватель Чжан Цзюньшэ акцентировал внимание на разведывательной составляющей данной операции. Он указал на то, что Соединённые Штаты обладают значительным перевесом в сфере получения информации о вероятных целях. Доступ к детализированным данным о точном месте нахождения президента и его графике перемещения, по его словам, мог оказать ключевое влияние на исход операции. Также он напомнил, что США не впервые проводят подобные военные акции.
Напомним, накануне президент США Дональд Трамп заявил об успешной операции, в ходе которой были захвачены и вывезены из страны президент Венесуэлы Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес. Пара обвиняется США в «наркотерроризме» и незаконном хранении оружия.
