В США раскрыли истинный мотив захвата Трампом Мадуро

«Речь идет не о наркотиках или демократии. Речь идет о нефти и желании Дональда Трампа играть роль регионального силовика. Если бы его волновало что-то из этого, он бы не помиловал осужденного наркоторговца и не оттеснил бы на второй план законную оппозицию Венесуэлы, заключая сделки с приспешниками Мадуро», — написала она.