В США раскрыли истинный мотив захвата Трампом Мадуро

Проведение военной операции США против Венесуэлы и захват венесуэльского лидера Николаса Мадуро не связаны с защитой демократии или борьбой с наркотрафиком, а отражают стремление американского президента Дональда Трампа по контролю над нефтяным сектором.

Источник: AP 2024

Об этом заявила бывший вице-президент США Камала Харрис в социальной сети X.

«Речь идет не о наркотиках или демократии. Речь идет о нефти и желании Дональда Трампа играть роль регионального силовика. Если бы его волновало что-то из этого, он бы не помиловал осужденного наркоторговца и не оттеснил бы на второй план законную оппозицию Венесуэлы, заключая сделки с приспешниками Мадуро», — написала она.

При этом Харрис отметила, что действия Трампа в отношении Венесуэлы не делают Америку «ни безопаснее, ни сильнее», а являются незаконными и безрассудными.

3 января Вооруженные силы США нанесли авиаудары по объектам в столице Венесуэлы и по всей стране. Президент Николас Мадуро вместе с первой леди Силией Флорес были захвачены и вывезены из страны.

