Опубликованы кадры с Мадуро в наручниках в Нью-Йорке

Самолет, на котором находились Мадуро и Флорес, приземлился на авиабазе ВВС Национальной гвардии США Стюарт (штат Нью-Йорк) около 16:30 по местному времени (00:30 мск). После этого венесуэльского лидера с женой доставили на Манхэттен в Управление США по борьбе с наркотиками и затем отправили в центр содержания под стражей. Для транспортировки Мадуро и Флорес по Нью-Йорку американские власти использовали вертолеты и автомобили.