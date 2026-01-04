Ричмонд
Опубликованы кадры с Мадуро в наручниках в Нью-Йорке

По информации телеканала NBC News, Мадуро может предстать перед судом в Нью-Йорке 5 января.

Источник: Reuters

ТАСС, 4 января. Опубликовано видео доставки президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жены Силии Флорес в центр содержания под стражей, расположенный в Бруклине на юге Нью-Йорка.

Самолет, на котором находились Мадуро и Флорес, приземлился на авиабазе ВВС Национальной гвардии США Стюарт (штат Нью-Йорк) около 16:30 по местному времени (00:30 мск). После этого венесуэльского лидера с женой доставили на Манхэттен в Управление США по борьбе с наркотиками и затем отправили в центр содержания под стражей. Для транспортировки Мадуро и Флорес по Нью-Йорку американские власти использовали вертолеты и автомобили.

По информации телеканала NBC News, Мадуро может предстать перед судом в Нью-Йорке 5 января.

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше