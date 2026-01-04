Мадуро в декабре отклонил ультиматум Трампа, пишет NYT

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро в конце декабря 2025 года отклонил ультиматум американского президента Дональда Трампа, отказавшись уйти с поста и отправиться в изгнание в Турцию, сообщает газета New York Times со ссылкой на американские и венесуэльские источники, участвовавшие в переговорах.
«Мадуро в конце декабря отклонил ультиматум президента Трампа, по которому от него требовалось оставить пост и отправиться в изгнание в Турцию», — говорится в сообщении.
Как отмечает издание, несколько недель назад американские чиновники определились с кандидатурой вице-президента Венесуэлы Делси Родригес в качестве замены Мадуро, по крайней мере на время. Источники, участвовавшие в обсуждениях, заявили изданию, что посредники смогли убедить администрацию Трампа, что Родригес будет защищать и поддерживать будущие американские инвестиции в энергетический сектор Венесуэлы. По словам одного из источников, США считают, что смогут работать с Родригес на более профессиональном уровне, чем с Мадуро.
Трамп заявил в субботу, что Штаты нанесли массированный удар по Венесуэле, а Мадуро и его супруга Силия Флорес захвачены и вывезены из страны. СМИ сообщили о взрывах в Каракасе и утверждали, что операцию проводили бойцы элитного подразделения Delta Force. New York Times со ссылкой на высокопоставленного венесуэльского чиновника сообщила, что в результате атаки погибли не менее 40 человек, в том числе военные и мирные жители.
Власти Венесуэлы заявили, что не знают местонахождение Мадуро, и потребовали подтвердить, что он жив. Трамп позже опубликовал фотографию, на которой, как он утверждает, Мадуронаходится на борту американского корабля. Американские СМИ вели трансляцию прибытия в штат Нью-Йорк самолета, с борта которого в окружении десятков правоохранителей вывели, предположительно, Мадуро и его жену.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы. Москва заявила, что предельно встревожена сообщениями о том, что Мадуро с супругой в ходе агрессивных действий США были насильно вывезены из страны. Российское внешнеполитическое ведомство призвало освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации в складывающейся вокруг Венесуэлы ситуации.