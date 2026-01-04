Мадуро в декабре отклонил ультиматум Трампа, пишет NYT

Как отмечает издание, несколько недель назад американские чиновники определились с кандидатурой вице-президента Венесуэлы Делси Родригес в качестве замены Мадуро, по крайней мере на время. Источники, участвовавшие в обсуждениях, заявили изданию, что посредники смогли убедить администрацию Трампа, что Родригес будет защищать и поддерживать будущие американские инвестиции в энергетический сектор Венесуэлы. По словам одного из источников, США считают, что смогут работать с Родригес на более профессиональном уровне, чем с Мадуро.