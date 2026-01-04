«Период накануне Второй мировой войны». Глава Минобороны Беларуси Хренин оценил ситуацию на Западе

Министр обороны Беларуси Виктор Хренин в эфире «Первого информационного телеканала» сравнил ситуацию на Западе с периодом перед Второй мировой войной.
Глава Минобороны сообщил, что основной проблемой являются действия руководства соседних стран, которые целенаправленно нагнетают военное напряжение. Особенно это касается информационного поля.
— Они в эфире везде говорят: «Мы готовимся к войне». У них угроза — Россия, значит, это и Беларусь, ведь у нас Союзное государство. Они будут воевать с нами, — заявил Виктор Хренин.
Он обратил внимание на грандиозные планы Польши, связанные с наращиванием и усилением армии. Также министр обороны отметил и намерения Германии сделать «могущественными» свои вооруженные силы:
— Это напоминает период накануне Второй мировой войны.
По его словам, риторика Запада также подкрепляется и конкретными действиями. Хренин подчеркнул, что увеличение военных бюджетов более чем на 5% уже является предвоенным бюджетом. Вместе с тем идет и подготовка соответствующей инфраструктуры. К примеру, портов для доставки вооружения и аэродромов.
Глава Минобороны сообщил, что наращивается и войсковая группировка НАТО в странах Балтии и Польши, происходят крупные закупки современных вооружений (истребителей, которые способны нести ядерное оружие и РСЗО HIMARS).
— Вопрос: для чего? Ответ, видите, на поверхности. Мы, как военные, и военным языком говорим: идет заблаговременная подготовка к ведению военных действий, — отметил Виктор Хренин.
Он уточнил, что Беларусь не стремится втягиваться в гонку вооружений, но имеет все необходимое для надежной обороны, включая современные средства сдерживания. Министр обороны отметил, что Беларусь сотрудничает с Россией. И данное сотрудничество находится на самом высоком уровне.
