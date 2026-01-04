Болтон рассказал о плане смещения Мадуро на первом сроке Трампа

План отстранения Николаса Мадуро от власти в Венесуэле рассматривался еще во время первого президентства Дональда Трампа. Об этом рассказал CNN Джон Болтон, занимавший в 2018—2019 годах пост советника президента США по национальной безопасности.
По словам Болтона, Трамп и во время своего первого срока на посту президента США был «очень заинтересован в венесуэльской нефти», а потому его удалось привлечь идеей смещения Мадуро. Однако реализовывать план тогда не стали — оппозиция в Венесуэле выступала за усиление экономического давления на Каракас, которое должно было привести к расколу в правящих кругах, и сам Трамп к идее военного вмешательства также остыл.
«Я думаю, что на этот раз Трампа убедили настойчивость [госсекретаря Марко] Рубио и политические выгоды», — сказал Болтон.
CNN обратилось в Белый дом с просьбой прокомментировать заявление Болтона.
Болтон находился на посту советника Трампа с 2018 по 2019 год, после отставки неоднократно выступал с резкими оценками внешнеполитического курса Трампа, утверждая, что тот принимал ключевые решения исходя из краткосрочных соображений.
В октябре 2025 года Болтона обвинили в восьми эпизодах передачи и десяти эпизодах незаконного хранения секретной информации, касающейся национальной обороны. В Министерстве юстиции США сообщили, что Болтон передавал информацию с грифом «совершенно секретно» через электронную почту и мессенджеры, а также незаконно хранил документы, содержащие государственную тайну, у себя дома. В ведомстве отметили, что материалы включали разведывательную информацию и сведения о будущих атаках, иностранных противниках и внешнеполитических отношениях. В заключении также сказано, что бывший советник президента передавал секретную информацию двум своим родственникам, не имевшим к ней доступа.
По каждому эпизоду 77-летнему Болтону грозит до десяти лет лишения свободы.
Операция по захвату венесуэльского президента под названием «Абсолютная решимость» (Absolute Resolve) была проведена ночью 3 января (утром по московскому времени). По стратегическим объектам в Каракасе и в других районах были нанесены ракетные удары. Николас Мадуро и его жена Силия Флорес были захвачены и вывезены из страны.
Мадуро и его супруге предъявлены обвинения в «наркотерроризме», хранении оружия и контрабанде наркотиков, их будут судить в США, сообщила генеральный прокурор Пэм Бонди.