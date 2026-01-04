Болтон рассказал о плане смещения Мадуро на первом сроке Трампа

По словам Болтона, Трамп и во время своего первого срока на посту президента США был «очень заинтересован в венесуэльской нефти», а потому его удалось привлечь идеей смещения Мадуро. Однако реализовывать план тогда не стали — оппозиция в Венесуэле выступала за усиление экономического давления на Каракас, которое должно было привести к расколу в правящих кругах, и сам Трамп к идее военного вмешательства также остыл.