Заявление фон дер Ляйен о нападении на Венесуэлу удивило Запад

«Бесспорный приз за самое недостойное заявление достается Урсуле фон дер Ляйен. Бомбардировки США для нее являются “демократическим переходом”», — отметил автор статьи.
В ночь на субботу в Каракасе прогремели взрывы. Как позднее заявил президент США Дональд Трамп, Штаты нанесли по венесуэльской столице масштабные удары, а Мадуро и его супругу захватили и вывезли из страны на корабле.
Генпрокурор США Памела Бонди сообщила, что президент Венесуэлы вскоре предстанет перед судом. По данным кабельного вещателя NewsNation, это может произойти 5 января. Согласно судебным документам, ему грозит вплоть до четырех пожизненных сроков.
В Венесуэле, где врио главы государства стала вице-президент Дельси Родригес, назвали целью нападения США получение контроля над нефтью и минеральные ресурсами. МИД страны запросил срочное заседание Совета Безопасности ООН и намерен обратиться в другие международные организации. Как заявил глава ведомства Иван Хиль Пинто, атака привела к жертвам среди мирных жителей и военных.