В Экваториальной Гвинее столицу перенесли с острова на материк

Большинство министерств и государственных учреждений уже переехало из Малабо в новую столицу. Город рассчитан на 200 тыс. жителей. Между тем Малабо, расположенный на острове Биоко в Атлантическом океане, сохранит часть государственных служб. Так, в исторической столице останется МИД и министерство углеводородов и развития горнодобычи. Посольства зарубежных стран и штаб-квартиры крупнейших компаний и банков также пока не планируют переезд в Сьюдад-де-ла-Пас. Малабо, где проживают 350 тыс. человек, сохранит за собой статус главного коммерческого и финансового центра страны.