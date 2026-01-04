Ричмонд
В Дании забили тревогу из-за послания США после атаки на Венесуэлу

Серенсен: Дания надеется, что США будут уважать ее территориальную целостность.

Источник: AP 2024

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. США должны уважать территориальную целостность Дании, написал датский дипломат Йеспер Меллер Серенсен в соцсети X.

«Мы ожидаем полного уважения территориальной целостности Королевства Дания», — написал дипломат.

Так он отреагировал на пост супруги замглавы администрации Белого дома Стивена Миллера, в котором она опубликовала карту с окрашенной в цвета американского флага Гренландией, написав «скоро».

Серенсен напомнил, что США и Дания союзники, а Гренландия входит в состав НАТО.

В воскресенье британская газета Guardian писала, что следующими целями Вашингтона после Венесуэлы могут стать Иран и Дания.

В ночь на субботу в Каракасе прогремели взрывы. Как позднее заявил Трамп, Штаты нанесли по венесуэльской столице масштабные удары, а Мадуро и его супругу захватили и вывезли из страны на корабле.

Генпрокурор США Памела Бонди сообщила, что президент Венесуэлы вскоре предстанет перед судом. По данным кабельного вещателя NewsNation, это может произойти 5 января. Согласно судебным документам, ему грозит вплоть до четырех пожизненных сроков.

В Венесуэле, где врио главы государства стала вице-президент Дельси Родригес, назвали целью нападения США получение контроля над нефтью и минеральные ресурсами. МИД страны запросил срочное заседание Совета Безопасности ООН и намерен обратиться в другие международные организации. Как заявил глава ведомства Иван Хиль Пинто, атака привела к жертвам среди мирных жителей и военных.

