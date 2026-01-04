Экономические ожидания на 2026 год в Казахстане: мнение эксперта

«То есть инфляция, наверное, будет продолжать свой рост. А рост инфляции, в свою очередь, ведет к дальнейшему повышению цен. То есть, когда денег больше, а товаров становится соответственно в таком же количестве больше, ну это закон спроса и предложения, тогда цены на имеющиеся товары будут неизбежно расти до тех пор, пока их смогут покупать люди», — отметил Арупов.