Экономические ожидания на 2026 год в Казахстане: мнение эксперта

АСТАНА, 4 янв — Sputnik. Экономические прогнозы на 2026 год в Казахстане формируются на фоне глубокой трансформации мировой экономики.
Так считает Арупов Акимжан — доктор экономических наук, директор Института мировой экономики и международных отношений. Он дал интервью Sputnik Казахстан и рассказал, чего стоит ожидать от 2026 года в сфере экономики.
Высокая инфляция, рост цен и социальная напряженность, по его мнению, могут быть ключевыми вызовами для экономики страны в ближайшей перспективе. По мнению эксперта, оценивать работу правительства и перспективы развития страны сегодня невозможно без учета глобальных процессов, которые напрямую отражаются на внутренней ситуации.
«Начнем с того, чтобы оценивать работу правительства, мы должны оценить общую мировую ситуацию, общую мировую тенденцию. Весь мир трясет, идет перекройка, перестройка прежней системы международных экономических отношений», — заявил Арупов.
По его словам, прежние правила международной торговли и экономического взаимодействия фактически перестали работать.
Регионализация и рост издержек.
Экономист обращает внимание на смену глобального тренда: если раньше была интернационализации производства — развивалось взаимодействие между странами, то сейчас проходят процессы регионализации и усиливаются протекционистские тенденции.
«Начнем с тех же самых богатейших стран мира, Соединенных Штатов Америки, которые начинают очень жестко защищать свой рынок. Речь, допустим, о тех же самых пошлинах, о тех же самых ставках, которые устанавливает Трамп. Соответственно, все это приводит к тому, что в международной торговле, в международной экономике резко выросли затраты», — сказал эксперт.
Все это, по его словам, ведет к удорожанию мировой торговли, росту цен и инфляции.
Инфляция и социальная нагрузка.
Казахстан сталкивается с крайне высокой социальной нагрузкой, сказал Арупов. Государство вынуждено расширять социальные программы, что, в свою очередь, усиливает инфляционное давление.
Особую тревогу у экономиста вызывает расхождение официальных данных и реальности. Он подчеркивает, что один даже факт того, что ставка рефинансирования больше 18% говорит о масштабах проблемы.
На вопрос о том, выше ли реальная инфляция официальных цифр, эксперт отвечает прямо: она значительно больше официальных 12% и может быть на уровне 18−20%.
Ожидания на 2026 год: инфляция и цены.
Прогнозы на 2026 год остаются сдержанными. Экономист считает, что инфляционное давление сохранится.
«То есть инфляция, наверное, будет продолжать свой рост. А рост инфляции, в свою очередь, ведет к дальнейшему повышению цен. То есть, когда денег больше, а товаров становится соответственно в таком же количестве больше, ну это закон спроса и предложения, тогда цены на имеющиеся товары будут неизбежно расти до тех пор, пока их смогут покупать люди», — отметил Арупов.
Курс тенге: временное укрепление.
Говоря о национальной валюте, эксперт подчеркивает, что текущее укрепление тенге носит временный характер:
«В конце года всегда казахстанские деньги укрепляются. Всегда… Очень большое влияние на этот рынок оказывает Национальный банк», — считает эксперт.
В 2026 году резких движений ждать не стоит, но волатильность сохранится, сказал эксперт. Итоговый вывод основан на многолетних наблюдениях:
«30 с лишним опыт наблюдения за динамикой нашей национальной валюты показывает, что здесь могут быть такие тактические вмешательства со стороны крупных игроков, прежде всего Национального банка», — резюмировал Арупов.