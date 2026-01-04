Ричмонд
Глава Пентагона: США готовы к полномасштабной операции на территории Венесуэлы

Министр войны США Пит Хегсет допустил возможность проведения полномасштабной военной операции на территории Венесуэлы.

Источник: Reuters

Об этом Хегсет заявил в интервью телеканалу CBS.

Глава Пентагона подчеркнул, что «устанавливать правила» в Венесуэле будет президент США Дональд Трамп.

«В конечном счёте мы будем контролировать, что произойдёт дальше», — подчеркнул он.

Отвечая на вопрос о вероятности перехода к полномасштабным военным действиям, Хегсет заявил, что Вооружённые силы США к этому готовы.

3 января США провели масштабную военную операцию в Венесуэле, в ходе которой был захвачен и вывезен из страны венесуэльский президент Николас Мадуро с женой Силией Флорес.

4 января Мадуро доставили в следственный изолятор в Бруклине.

Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
