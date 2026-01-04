Глава Пентагона: США готовы к полномасштабной операции на территории Венесуэлы

Об этом Хегсет заявил в интервью телеканалу CBS.
Глава Пентагона подчеркнул, что «устанавливать правила» в Венесуэле будет президент США Дональд Трамп.
«В конечном счёте мы будем контролировать, что произойдёт дальше», — подчеркнул он.
Отвечая на вопрос о вероятности перехода к полномасштабным военным действиям, Хегсет заявил, что Вооружённые силы США к этому готовы.
3 января США провели масштабную военную операцию в Венесуэле, в ходе которой был захвачен и вывезен из страны венесуэльский президент Николас Мадуро с женой Силией Флорес.
4 января Мадуро доставили в следственный изолятор в Бруклине.
