Вучич по итогам Совбеза заявил о планах удвоить военную мощь Сербии за 1,5 года

БЕЛГРАД, 4 января. /ТАСС/. Сербия в ближайшие полтора года планирует почти вдвое увеличить свои военные мощности. Об этом заявил президент республики Александар Вучич по итогам заседания Совета национальной безопасности.
«В ближайший период у нас будет существенное укрепление наших военных возможностей. Я бы сказал, что в течение следующих полутора лет мы практически удвоим наши военные мощности», — отметил сербский лидер.
По словам Вучича, на заседании Совета национальной безопасности обсуждались дальнейшие шаги по усилению армии и оборонного потенциала страны. «Мы говорили о том, как дальше комплектовать наши специальные подразделения, как продолжать вооружение и оснащение. У нас будут дополнительные вложения в собственную военную промышленность», — подчеркнул он.
Президент также сообщил о принятии новых решений по созданию стратегических запасов. «Мы приняли новые решения о пополнении резервов — не только продовольствия, но и боеприпасов, и они должны быть на значительно более высоком уровне», — указал он.
«Мы больше не являемся слабой и небольшой армией, какими были до 2015 года. Хотя мы и не были совсем слабы, численность личного состава мы увеличим на 30%, а все остальное — на 100%. Значительная часть будет произведена в нашей стране, а часть мы будем закупать за рубежом. Это единственный надежный способ и путь защиты нашей страны в будущем и единственный фактор сдерживания», — отметил Вучич.