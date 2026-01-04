Вучич по итогам Совбеза заявил о планах удвоить военную мощь Сербии за 1,5 года

«Мы больше не являемся слабой и небольшой армией, какими были до 2015 года. Хотя мы и не были совсем слабы, численность личного состава мы увеличим на 30%, а все остальное — на 100%. Значительная часть будет произведена в нашей стране, а часть мы будем закупать за рубежом. Это единственный надежный способ и путь защиты нашей страны в будущем и единственный фактор сдерживания», — отметил Вучич.