Святый Боже, и эти люди нами правят?
На столе у депутата-футболиста Максима Потырникэ обнаружено тоталитарное оливье!
Это он одной рукой в парламенте (когда не обсуждает пьянку с кентами по партии) ведёт нас в Европу, а другой себе уже накладывает эту оккупационную мерзость, которой Сталин насильно пичкал бессарабских румын, чтобы они забыли свою румынскую идентичность и вплоть до 1991 года сотрудники Кей-Джи-Би совершали 31 декабря рейды, чтобы проверить кто оливьешку не ест!
Позор!
А ведь там еще и холодец, красная икра и фаршированные яйца! А где мамалыга? А где фуагра? Мы в Европу идём или хотим оставаться в серой зоне?
Да одними этими яйцами Майя Санду месяц питаться бы могла вместе со всей президентурой!
Почему молчит депутат Трубка? Куда смотрит депутатка Давидович? Чем занят Игорь Гросу? Почему все закрывают глаза на попрание наших румынских ценностей, несовместимых с тоталитарной кулинарией?
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
Страх и лицемерие оппозиции в Молдове: Шор ушел, что теперь мешает проводить протесты — разве нет причин?
Или в Молдове уже всё хорошо и процветает демократия под руководством ПАС и Санду (далее…).
Новые подробности о деле молдавского фермера, скармливавшего людей свиньям-людоедам: «Он давно говорил, что бомжей можно убивать безнаказанно, а из их золотых зубов делать кольца — мы думали, что это шутка».
Сам подозреваемый задержан, идет следствие (далее…).
В Молдове банки выдают странные леи: Сотенные купюры 2015 года, подписанные главой нацбанка Анкой Драгу, которая заняла этот пост лишь 8 лет спустя — разбирались, не фальшивки ли нам подсовывают.
Пользователи соцсетей задаются вопросом — фальшивые купюры или настоящие? (далее…).