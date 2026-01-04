Это он одной рукой в парламенте (когда не обсуждает пьянку с кентами по партии) ведёт нас в Европу, а другой себе уже накладывает эту оккупационную мерзость, которой Сталин насильно пичкал бессарабских румын, чтобы они забыли свою румынскую идентичность и вплоть до 1991 года сотрудники Кей-Джи-Би совершали 31 декабря рейды, чтобы проверить кто оливьешку не ест!