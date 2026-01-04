Орбан предупредил о возможном росте цен на нефть из-за кризиса в Венесуэле

Об этом премьер-министр написал в соцсети.
«Мы провели консультации с ключевыми игроками венгерского энергетического сектора, чтобы защитить Венгрию от последствий венесуэльского кризиса, который может привести к росту цен. Венгерское правительство работает над этим», — заявил Орбан.
3 января спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев на фоне ударов США по Венесуэле заявил, что латиноамериканская страна обладает крупнейшими запасами нефти.
Ранее президент США Дональд Трамп рассказал о намерении Вашингтона активно участвовать в работе нефтяного сектора Венесуэлы.