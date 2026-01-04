Ричмонд
«Дадут о себе знать». На Западе сделали громкое заявление об атаке США

Пилкингтон: Венесуэла рухнет, если стратегия давления США не сработает.

Источник: AP 2024

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Венесуэлу и другие страны Латинской Америки настигнет кризис, если стратегия давления США не сработает, предположил экономист Филип Пилкингтон в соцсети X.

«США сейчас придерживаются стратегии давления. Но если она не сработает, Венесуэла рухнет, и последствия краха государства среднего размера в Латинской Америке дадут о себе знать. При таком сценарии на континенте может возникнуть хаос куда более масштабный, чем в Европе», — считает он.

По словам Пилкингтона, кризис в Венесуэле «может привести к череде крахов других политических режимов — от Колумбии до Мексики».

В ночь на субботу в Каракасе прогремели взрывы. Как позднее заявил Дональд Трамп, Штаты нанесли по венесуэльской столице масштабные удары, а Мадуро и его супругу захватили и вывезли из страны на корабле.

Президент США также сообщил, что Вашингтон намерен управлять Венесуэлой, пока не сможет обеспечить «безопасный, надлежащий и разумный» переход власти.

В Венесуэле, где врио главы государства стала вице-президент Делси Родригес, назвали целью нападения США получение контроля над нефтью и минеральными ресурсами. МИД страны запросил срочное заседание Совета Безопасности ООН и намерен обратиться в другие международные организации. Как заявил глава ведомства Иван Хиль Пинто, атака привела к жертвам среди мирных жителей и военных.

Россия выразила глубокую озабоченность произошедшим, а также подтвердила солидарность с народом Венесуэлы и поддержку ее курса на защиту национальных интересов. В Москве назвали захват Мадуро неприемлемым посягательством на суверенитет государства и призвали американское руководство освободить президента и его жену.

