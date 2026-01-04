Ричмонд
Ботсвана намерена открыть посольство в Москве

Ботсвана планирует в скором времени открыть своё посольство в Москве, предприняв для этого все необходимые шаги. Об этом в интервью ТАСС заявил глава МИД африканской страны Феньо Бутале.

Источник: РИА "Новости"

Он подчеркнул, что правительство с воодушевлением относится к данному стратегическому решению, основанному на долголетних и отличных отношениях с Россией. Власти Ботсваны уже ведут подготовку, предполагающую выделение ресурсов.

«Это процесс, который, разумеется, предполагает выделение ресурсов и соответствующую подготовку. У нас уже были обсуждения по этому поводу, и мы надеемся, что как можно скорее у нас появится это посольство», — отметил глава МИД Ботсваны.

Напомним, ранее власти польского города Гданьск предприняли попытку получить доступ в здание бывшего генерального консульства России после прекращения его работы, однако не смогли войти внутрь. Двери дипмиссии чиновникам не открыли, при этом на территории объекта находились люди.