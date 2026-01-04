«Руки прочь от Венесуэлы»: молдавские коммунисты опубликовали заявление

КИШИНЕВ, 4 янв — Sputnik. Партия коммунистов Молдовы (ПКРМ) решительно осудила акт вооруженной агрессии США против Венесуэлы, об этом говорится в опубликованном политсилой заявлении.
Происходящее в Боливарианской Республике коммунисты назвали попыткой рейдерского захвата.
«Произошедшее является попыткой рейдерского захвата независимого, суверенного государства — полноправного члена ООН. Попыткой тем более циничной, что никто даже не пытается скрывать ее истинные цели», — отмечается в заявлении.
Молдавские коммунисты отмечают, что на смену международному праву, договорам, соглашениям, дипломатии пришло право сильного.
«Нас не может не беспокоить венесуэльский прецедент. Молдова находится в зоне геополитической турбулентности. Соседняя страна не скрывает захватнических планов в отношении нашей страны. Пример, продемонстрированный вашингтонской администрацией, может показаться заманчивым для горячих голов за Прутом. Сегодня ценность соблюдения международного права, задействования всех механизмов по сохранению безопасности возрастает многократно», — заявили коммунисты.
Политсила выразила солидарность с народом Венесуэлы и категорически осудила практику насильственного захвата власти, потребовав от руководства Республики Молдова проявить последовательность в отношении вооруженной агрессии.