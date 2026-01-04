Ричмонд
Медведев: США теперь не в чем даже формально упрекать Россию

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. США после их действий в Венесуэле потеряли право даже формально упрекать Россию за какие-то ее действия. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, отвечая на вопросы ТАСС.

Источник: Сергей Булкин/ТАСС

События в Венесуэле он назвал примером «права сильнейшего».

«Но тогда скажем “товарищам из солнечного Пиндостана” прямо: теперь им не в чем даже формально упрекать нашу страну», — подчеркнул Медведев.

Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
